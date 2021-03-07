Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet' - Son Dakika

Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'

07.03.2021 14:37

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan resim öğretmenliği mezunu Merve Sağ (30), gündüz direksiyon sallarken, akşamları da arkadaşının atölyesinde tasarladığı Atatürk büstünü çalıştığı birime kazandırdı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan resim öğretmenliği mezunu Merve Sağ (30), gündüz direksiyon sallarken, akşamları da arkadaşının atölyesinde tasarladığı Atatürk büstünü çalıştığı birime kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, 10 Şubat 2019'da 184 otobüs şoförü alımı için ilana çıktı ve yeni şöfer alınacağını da duyurdu. 744 adayın katılımıyla gerçekleştirilen mülakatların sonucunda 450 aday son aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazandı. Sınava girenlerden birisi de Merve Sağ oldu.

Bir yıl önce sınav için oturduğu şoför koltuğunda "Ben bu işi erkek işi olarak görmüyorum ve başaracağıma inanıyorum. Bence artık eşitliğin oluşması gerekiyordu ve Başkanımız kentimizde bunu sağlamaya başladı. Ben de erkek işi olarak görülen bu işi başararak, devamlılığı sağlamak istiyorum" diyen Sağ, sınav sonucu başarılı olarak Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak göreve başlayan kadınlardan biri oldu.

Sağ, bir yıl boyunca trafik yoğunluğuna, zorlu yollara ve toplum baskısına aldırmadan görevini başarıyla sürdürdü. Kendisine 'olmaz, yapamazsın' diyenlere inat küçüklük hayalinden vazgeçmeyerek kadınların da otobüs kullanabileceğini herkese gösterdi. Şoför kabini Sağ'ın yuvası oldu. Sağ, oturduğu otobüs şoförü koltuğunda geride bıraktığı bir yılın sonunda ise, "Küçük yaşlardan beri otobüs kullanmak hayalimdi, sonunda gerçekleştirebildiğim için mutluyum. Bütün kadınlar gibi ben de tepki aldım. 'Yapamazsın', 'otobüs çok büyük', 'kaza olur', 'beceremezsin' gibi bir sürü tepki aldım ama yapabildiğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Kadının gücünü herkese göstermiş olduk. Sabah erken kalktığımızda da akşam da gün içerisinde de kentin yolları bize emanet. Yolcularımız bize emanet. Yeri geliyor onların ablaları, anneleri, teyzeleri oluyoruz. Kadınlar olarak biz de bu yollardayız. Başkanımız Vahap Seçer bize bu kapıyı açtı, yürüyebilmemizi sağladı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de bu yollarda varız" ifadelerini kullandı.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği mezunu Merve Sağ, bu süreçte resim ve heykelle de bağını koparmadı. Sağ, arkadaşı Yusuf Ziyahan Marangoz'un atölyesinde bir Atatürk büstü yaptı. Yaptığı büst, Büyükşehir'in toplu taşıma araç yerleşkesindeki birimin önüne yerleştirildi. Merve Sağ, iş dışındaki zamanının önemli bir kısmını arkadaşının atölyesinde geçirdiğini belirterek, "İkimiz de güzel sanatlarla uğraştığımız için çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. En azından hobi amaçlı da olsa bunu devam ettiriyor olmak çok keyifli. İşimi severek yapıyorum, keyifle araç kullanıyorum. Daha sonrasında kalan süremi genellikle burada geçiriyorum" dedi.İşini de sanatını da severek icra ettiğini vurgulayan Sağ, "Bir senedir de görevimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir. Hem otobüsü sürüyorum hem de heykel çalışmamı yapabiliyorum" diye konuştu.Sağ, büstün yapılış aşamasından birime yerleştirilme aşamasına kadar çalışma arkadaşlarının da büyük desteğiyle karşılaştığını sözlerine ekleyerek, "Atatürk zaten her zaman kalbimizde. Şoför abilerimiz, ablalarımız da sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Kaideyi beraber hazırladık. Sadece Atatürk büstünü ben tasarlamış oldum ama güzel bir sonuç ortaya çıktı" şeklinde konuştu.Kaidenin hazırlanmasında yardımcı olan şoförlerden Bülent Mavi ise, "Merve hanım yaptı, eline sağlık. Çok da güzel oldu. Amirliğimize böyle bir büst gerekiyordu. Etrafıyla ilgili biz kendisine yardımcı olduk. Hep beraber buraları düzelttik yaptık" dedi.Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Toplu Taşıma Şefi Sertaç Açıkbaş da güzel bir çalışmanın ortaya konulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Özellikle kadın şoförlerimizin ve bu tarz yetenekli arkadaşlarımızın böyle eserlere imza atması Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Personellerimiz de malzemelerin buraya taşınmasından yapımına kadar olan bölümde ciddi bir şekilde emek sarf etti, alın teri döktü."


Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'
Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet'

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın otobüs şoförünün 'on parmağında on marifet' - Son Dakika


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