MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar - Son Dakika

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Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Halkeğitim Müdürlüğü bünyesinde sabun şekillendirme kursu öğrencisi kadınlar hem öğreniyorlar, hem de sabun şekillendirme ve geri dönüşümden elde ettikleri katı atıkları çeşitli şekillerde sanatsal değerlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Halkeğitim Müdürlüğü'nün açtığı kursa katılan kursiyerlerin, atık malzemelerden geri dönüşüm sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını belirten Bozyazı Halk Eğitim Usta Öğreticisi Fatma Kütük, kadınların çiçek, vazo, sepet, ahize gibi birçok ürünü kendi elleri ile şekillendirerek hem süs, hem de kullanım eşyası olarak ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

7 yıldır Bozyazı ve Anamur Halkeğitim Müdürlükleri'nde sabunları eriterek yeni şekiller verdiklerini ifade edeh Kütük, "Böylece öğrenme isteği olan kadınlarımıza hem eğitim veriyor, hem de aldıkları eğitim sonrası ürettikleri değerleri ekonomiye kazandırıyoruz. Kendi aldıkları ürünleri, tekrardan geri dönüşüm yaptığı objeler üzerine dizayn yaparaktan da çok güzel tasarımlar elde ediyorlar. Ayrıca iş yeri açarak veya sosyal medya üzerinden satış yaparak aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar" dedi.

Kursta ayrıca boş zamanlarını değerlendirdiklerini kaydeden kursiyer Ayten Aşkın ise "Çiçekler yapıyoruz, meyveler yapıyoruz, Hem güzel vakit geçiriyoruz, hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Alev Şen de bu kursa katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kursta çok şey öğrendiğini kaydeden Şen, "Sabun kursunun bana kattığı şey, hem kazanç, hem yenilik, yeni şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek, hem de kendi kazancımı sağlamak çok güzel bir şey. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.