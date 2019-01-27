Mersin Kaleci Göksel, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaleci Göksel, son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN'deki evinde ölü bulunan, Beşiktaş
ile bir çok kulüpte forma giyen eski kaleci Göksel Gencer(44), son yolculuğa uğurlandı. Merkez Yenişehir
ilçesi Palmiye Mahallesi'ndeki Sabri Bey Apartmanı'nda, kalp krizi geçiren Göksel Gencer için Muğdat Camii
'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, teknik direktör Ertuğrul Sağlam
, Göksel Gencer'in ailesi, spor ve futbol dünyasından bir çok isim katıldı. Göksel Gencer'in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Mersin
Şehir Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Beşiktaş ve Samsunspor
tarafından eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajları yayımlandı.