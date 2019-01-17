Mersin Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23: 30 sıralarında Antalya-Mersin Karayolu ile 19 Mayıs
Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Arif Fakhı (40) yönetimindeki 33 ZD 958 plakalı kamyon ile Berk Yılmaz
'ın (23) kullandığı 33 AAL 679 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile kamyonda bulunan Mehmet Fed
(41) ve otomobildeki Serkan
Şimşek (26), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
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