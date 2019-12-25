Mersin kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı - Son Dakika

Mersin kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı

6 saat önce

Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandıMersin'in Erdemli ilçesinde aniden önüne çıkan servis minibüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran kamyon şoförü, faciayı önledi.

Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde aniden önüne çıkan servis minibüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran kamyon şoförü, faciayı önledi. Yan devrilen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde yolcular bulunan servis minibüsü, Yeniköy Işıklı Kavşağı'nda, aniden 33 DMM 17 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon şoförü Gökhan US (27), servis minibüsü ve durakta bekleyenlere çarpmamak için direksiyonu kırdı. Önce refüje çarpan kamyon, daha sonra yan devrildi. Yaralı kamyon şoförü, sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförü ise çevredekilerin tepkileri üzerine kaza yerinden uzaklaştı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kamyon sürücü Gökhan Us, Aniden minibüs önüme çıktı. Çarpmamak için frene bastım. Yağış nedeniye araba kaydı. Durakta ve çevresinde yolcular vardı. Vatandaşlara ve öğrencilere çarpmamak için direksiyonu kırdım, kamyon yan yattı. Vatandaşlara vursam zaten çok kötü olurdu. İlk olarak 'oradaki insanlara bir şey oldu mu' diye sordum. Bu aracın içerisinden çıkmam mucize. Minibüsün içinde de bayağı yolcu vardı. Yol kenarında bekleyenlerde vardı. Minibüsün şoförü sinyal bile vermedi. Çok şükür kimseye bir şey olmamış, sadece ben yaralanmışım dedi.

Kazayı Gören Hasan Bağrıaçık ise kamyon şoförünün büyük bir faciayı önlediğini kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı

Arpaçbahşiş, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da iki kardeş beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
21:44 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
21:44 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
21:39 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:49:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]