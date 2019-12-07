Son Dakika Haberleri: Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek
Son Dakika Güncel Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek - Son Dakika

Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek

6 saat önce

MERSİN Kamyonla getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi-EK (ALANYA HAYVAN BARINAĞI)

MERSİN Kamyonla getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi-EK (ALANYA HAYVAN BARINAĞI)

Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 22:56:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]