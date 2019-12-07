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Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek
6 saat önce
MERSİN Kamyonla getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi-EK (ALANYA HAYVAN BARINAĞI)
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:30 Kaynak: DHA
MERSİN Kamyonla getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi-EK (ALANYA HAYVAN BARINAĞI)
Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki