MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor - Son Dakika

MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor

01.04.2021 16:21
MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor, System.String[]

Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kanser hastaları Onko-Büs servis hizmetiyle ücretsiz şekilde hastaneye taşınıyor.

Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kanser hastaları Onko-Büs servis hizmetiyle ücretsiz şekilde hastaneye taşınıyor.

'Kanserle Savaş Haftası' dolayısıyla açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, kanser tedavisi gören hastaların yanı sıra onlara refakat eden yakınlarının da kentte tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaşımını sağladıklarını söyledi. Kanserin, Türkiye ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle ciddi bir toplum sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, kanserle mücadelede erken tanı ve teşhisin çok önemli olduğunun altını çizdi. Tütün ürünleri, alkol ve kanserojen ürün ve ortamlardan uzak durmanın kanserle mücadelede önemli yer tuttuğuna da değinen Başkan Gültak, meyve-sebze zengini beslenme, sportif aktiviteler ile sağlıklı kiloda olunmasının da kanserden uzak durmada önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Başkan Mustafa Gültak, ilçe sınırları içerisinde yaşayıp onkoloji tedavisi gören hasta vatandaşlar ile onlara refakat eden yakınları yararına, 'Akdeniz'de Umuda Yolculuk' adıyla belediyenin başlattığı proje hakkında da bilgi verdi. Kentte ses getiren proje sayesinde, kanser tedavisi gören hastaların yanı sıra, onlara refakat eden yakınlarının, kentte tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaşımını sağladıklarını ifade eden Başkan Gültak, Kanser hastalığı ile mücadele, her anlamda gerçekten zor ve meşakkatli bir süreç. Bu zorlu süreçte, özellikle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan hasta vatandaşlarımız ile yakınlarına destek veriyoruz. Tedavi görmek veya kemoterapi almak için belli aralıklarla hastanelere gitmek zorunda olan vatandaşlarımız için ücretsiz servis hizmeti başlattık. Suriyeli hastalar dahil olmak üzere şu anda 111 aktif hastamız Onko-Büs servis hizmetimizden faydalanıyor. Bu güne kadar 25 hastaya 57 defa Onko-Büs hizmeti verildi. 6 hastamıza da düzenli psiko-onkolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz dedi.

Başkan Gültak; onkoloji hastası olan kişiler için manevi rehberlik hizmeti ile birlikte; hobi atölyeleri, gezi gibi sosyo-eğitsel hizmetler de sunulacağını belirterek, Bu hastalık ile mücadelede umut, moral ve dayanışma çok önemli yer tutar. Bizler de bunu sağlamak, onkoloji tedavisi gören insanlarımıza, bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruzö diye konuştu.

MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor
MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor
MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor
MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Kanser hastaları Onko-Büs'le hastaneye ücretsiz taşınıyor - Son Dakika


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