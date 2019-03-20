Son Dakika Haberleri: Mersin Kapkaççılar Önce Güvenlik Kamerasına Ardından Polise Yakalandı

Mersin Kapkaççılar Önce Güvenlik Kamerasına Ardından Polise Yakalandı

1 saat önce

Kapkaççılar önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandıMersin'de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yönetimi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.

Kapkaççılar önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Mersin'de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yönetimi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yenişehir Anadolu Lisesi civarında meydana geldi. Yolda yürüyen genç kızı takip eden 3 kapkaççı fark edilmemek için birbirinden ayrı yürürken güvenlik kameralarına yakalanıp tanınmamak için de kapüşonlarını da başlarına geçirerek yüzlerini gizlemeyi ihmal etmedi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kapkaççı gözcülük yaparken biri de genç kıza arkadan yakalayarak çantasına alıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra genç kızın polise başvurması ile harekete geçen Yenişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, kapkaçın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri toplayarak kare kare inceledikten sonra 2 kapkaççının kimliğini belirleyerek yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Eren E., Ahmet B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, çalışmalarını sürdüren ekipler, Recep A.?yı da yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Yenişehir, Mersin, Güncel
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