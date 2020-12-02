Mersin "Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ni imzaladı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ni imzaladı.

Belediyen yapılan açıklamada, Başkan Seçer'in, Birleşmiş Kentler ile Yerel Yönetimler'in (UCLG) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldığı belirtildi.

Seçer'in "Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ni imzaladığının bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

" Mersin Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeyi Türkiye'de imzalayan ilk belediye oldu. Sözleşme kapsamında Mersin'de yaş almış bireyler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin kentteki kapsayıcılık ve erişilebilirliklerinin daha da arttırılması hedefleniyor."