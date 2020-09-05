MERSİN Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı - Son Dakika

Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı

MERSİN'de Karagöz sanatçısı ve kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, Yörük yaşamına dikkat çekmek için Yörük göçünü, Hacivat ve Karagöz kuklalarıyla tasvir edecek.

Karagöz sanatçısı ve kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, halk bilimci bir arkadaşının tavsiyesi ile dikkat çekici bir çalışmanın altına imza attı. Atölyesinde Karagöz tasvirleri ve kukla yapan Dinç, Hacivat ve Karagöz'e Yörüklere özgü kıyafet giydirerek Yörük göçüne uyarladı. 35 parçadan oluşan eser, açılacak sergide beğeniye sunulacak.

Çocukluğunda severek izlediği Karagöz ve Hacivat gölge oyunlarını, gençlik yıllarında uğraştığı tiyatro çalışmalarının ardından biraz daha geliştirme kararı aldığını belirten Dinç, "Adana Devlet Tiyatrosu'ndan Raif Hikmet Çam'dan ön bilgileri aldım. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Mustafa Mutlu'dan ele alarak Karagöz kukla sanatçısı oldum. Her işin bir inceliği olduğu gibi Karagöz sanatının da inceliği var. Bu işteki en önemli incelik Karagöz'ün, kuklanın bir ruhu olduğunu mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Oyuncu da seyirci de bunu mutlaka bilmeli. Tabi bunu seyirciye geçirecek olan oyuncudur. Bir basit deri olarak göreceğimiz materyallerin aslında bir ruh olarak hissettirebilmeli" dedi.

'EN FAZLA KARAGÖZ İLGİ GÖRÜYOR'

Gölge oyunlarında Karagöz'ün ön planda olduğunu kaydeden Dinç, "Oyunumuzun adı da Karagöz'dür. Hacivat yan karakterdir, oyun Karagöz üzerine kurulu. Kukla oyunlarında ise öne çıkan İbiş'tir. Karagöz aslında yetişkin oyunudur. Ama Cumhuriyet döneminde çocuk oyunu olarak oynattığımız için çocuk oyunu olarak devam ediyoruz. Geçmişte yetişkin oyunu olarak oynatılır aile dramları gösteriler içerisinde yer alırmış ama şimdi tamamen çocukların eğitimi ile alakalı oyunlar yazarak oynuyoruz" diye konuştu.

'PARKLAR, BAHÇELER SAHNE OLARAK AÇILSIN'

Yeni nesil arasında kuklaya ciddi derecede merak saran bir kitle olduğunu belirten Dinç, şunları söyledi:

"İçlerinde yetenekli arkadaşlarımız var. Güzel işler yapanlar var ama tabi ki seyirciye ulaşabileceğimiz imkanlarımızın olması gerekiyor. Bunu AVM'lerden, okul salonlarından çıkartıp halka açık olan yerlerde insanlarla buluşturup daha çok sevdirebiliriz. Ama bu tek başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yerel idarelerin bizlere sahip çıkması, sahne olarak parkları bahçeleri açmalarını istiyoruz. Eskiden atalarımız bunu açık alanlarda, çay bahçelerinde oynatırmış. Biz sadece okul salonlarında ya da AVM'lerin uygun görülen yerlerinde gösteri yapmaya çalışıyoruz."

35 PARÇADAN OLUŞAN 'YÖRÜK GÖÇÜ' TEMALI ÇALIŞMA

Halk bilimci bir arkadaşının önerisi ile Yörük göçünü ifade eden bir koleksiyon yapmaya başladığını ifade eden Dinç, "İlerleyen aşamalarda sergi açmak istiyorum. Bu bağlamda Karagöz ve Hacivat'ı Yörük olarak düşündüm. Yörük kıyafeti giydirerek bir göç başlattım. Birlikte hareket eden aileler olacak. Sazıyla bağlamasıyla ozanlarımız olacak. 35 parçadan oluşan bir sergi planlıyoruz. Yörüklerin yaşamına dikkat çekmek için böyle bir çalışmaya girdik." dedi.