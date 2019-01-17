Mersin Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor
1 saat önce
Mersin'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.
Mersin'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.10 Nisan 2018'den bu yana Mersin Limanı sahasında demirli bulunan Lübnan bandıralı kargo gemisi 'Wardeh', salı günü fırtına nedeni ile bulunduğu noktadan sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yaklaşık 500 metre mesafede karaya oturan gemideki 2 personel, dün askeri helikopterle kurtarıldı. Bugün sabah saatlerinde ise deniz polisi ve liman görevlileri, tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan geminin etrafında sızıntıya karşı inceleme yaptı. Geminin batma tehlikesinin olup olmadığı, dalgıçların dip taraması sonucu netlik kazanacak.
Öte yandan, Mersin Liman Başkanlığı'nın hacizli geminin satışına yönelik işlem başlattığı bilgisine ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:07 Kaynak: DHA
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