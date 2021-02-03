Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

03.02.2021 14:47

Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.

Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti. Kayanın kaldırılması için kontrollü şekilde dinamitli patlatma çalışması yapıldı.

?Antalya- Mersin D400 karayolunun Gazipaşa- Anamur arasındaki bölümünde pazar günü öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde yerinden kopan dev kaya parçası asfalta düşerek yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucunda kayanın bir kısmı kırılarak yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Karayollarının tespit çalışmasında kayanın tehlike oluşturduğu raporuyla, yolun diğer şeridinin açılması ve mevcut ana kaya parçasında bulunan yarıkların tamamen yok edilmesi için dinamitle parçalanarak yok etme çalışması başlatıldı.

Bugün sabah erken saatlerde başlatılan dinamit çalışması nedeniyle yol jandarma tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmanın ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Kayayı kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Gazipaşa, Antalya, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

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