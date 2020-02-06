Mersin kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Mersin kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü

19 dakika önce

Kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu 4 kişi tarafından kovalanırken futbol sahasına kaçan Mehmet Köçer (50) tabanca vurularak öldürüldü.

Kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu 4 kişi tarafından kovalanırken futbol sahasına kaçan Mehmet Köçer (50) tabanca vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Fevziçakmak Mahallesi Cereciler Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Köçer, husumetli olduğu H.D. (48), H.D. (47) İ.D. (50) ve A.D. (38) ile yolda karşılaştı. 4 kişi, Mehmet Köçer'in kullandığı 07 EHG 36 plakalı aracı takip etmeye başladı. Köçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki futbol sahasına kaçtı. 4 kişi, Köçer'i burada yakaladı. Köçer, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancayla vuruldu. Mehmet Köçer kanlar içinde yere yığılırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler de silah seslerini duyunca sahaya gitti. Ekipler 4 şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Köçer ise hastaneye kaldırıldı. Köçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Mersin kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü

Tarsus, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
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