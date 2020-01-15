Mersin-kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Mersin-kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 5'inci günde de sürdürülüyor.

Kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 5'inci günde de sürdürülüyor. Kayıp Ömer Özer'in kız kardeşi Derya Özer, "Teknelerinde çok sayıda su üzerine çıkabilecek malzemeler vardı. Sahil kesimindeki vatandaşlar gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve yaşıtı Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı. Balık tutmak için denize açılan 2 bekçinin arkadaşları kendilerinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalarda bugüne kadar bir ize rastlanamadı.

ARAMALAR 5'İNCİ GÜNÜNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmaları 5'inci günde de sürdürülürken, iki bekçinin ailesi de umutla evlatlarına ulaşmayı bekliyor. Kayıp Ömer Özer'in kız kardeşi Derya Özer, ağabeyinin bölgeyi çok iyi bildiğini ve sıklıkla aynı yerde avlandığını belirterek, "Sahil kesimindeki vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyorum. Gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler. Teknelerinde çok sayıda su üzerine çıkabilecek malzemeler vardı. Biz hep böyle şeyleri, su kenarında bekleyen aileleri haberlerde görürdük. Biz hepsi için üzüldük şu an bizim başımızda. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın" dedi.

'ÜMİDİMİZİ KESMEDİK'

Ömer Özer'in amcası Mustafa Özer ise, "Karadan havadan aranıyor büyük gemi de katıldı açıkları tarıyorlar. Allah'tan ümidimiz kesilmedi hala bekliyoruz. Sahil kıyısındaki insanlardan duyarlı olmasını rica ediyorum. Bir tekne veya parça gördüklerinde güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin-kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

Ömer Özer, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:39 Kaynak: DHA
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