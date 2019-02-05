Mersin Kayıp Köpeğini Sokak Sokak Arıyor
1 saat önce
Mersin'de yaşayan işadamı Haşim Şenyiğit (58), kaybolan 'Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğini arıyor.
Mersin
'de yaşayan işadamı Haşim Şenyiğit (58), kaybolan 'Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğini arıyor. Sokak sokak gezip heryere köpeğinin fotoğraflarını asan Şenyiğit, 'Viyena'yı bulup kendisine getirecek kişiye 2 bin TL ile ödüllendirecek. Ukrayna
'da bulunan çocuklarını almak için bu ülkeye giden ve çok sevdiği köpeğini bir arkadaşına bırakan Şenyiğit, geri döndüğünde şok yaşadı. Köpeğinin 16 Mart'ta kaybolduğunu öğrenen ve büyük üzüntü yaşayan Şenşyiğit, birkaç gün içinde Mersin'e dönüp Viyena'yı aramaya başladı. Sosyal medyada birçok ilan veren ancak bir sonuç alamayan Şenyiğit, çareyi sokağa çıkmakta buldu. Viyena'nın fotoğraflarını kentin her tarafına asan Şenyiğit, köpeğini görenlerin kendisini aramalarını istedi.
Viyena'yı çok özlediğini belirten Şenyiğit, Kivrem ben Ukrayna'ya giderken, 'Benim bir arkadaşım var, köpeği ona bırakalım, sahip çıkar' dedi. Bende köpeğimi kivremin arkadaşına emanet ettim. Ukrayna'dan dönüş yaparken arkadaşım aradı, 'Haşim, senin köpeğin kayboldu, arıyorum bulamıyorum' dedi. Ukrayna'dan köpeğim için yaklaşık bin 500 dolarlık yiyecek aldım. Bir evladım gibi, alıp yatağımda yatıracak kadar seviyorum. Her yerde onu arıyorum. Afiş asıyorum duvarlara ama bulamıyorum. Kim bulursa ona 2 bin TL ödül vereceğim diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:24 Kaynak: DHA
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