MERSİN Kazanlı'da 90 bin yavru deniz kaplumbağası, denizle buluşacak - Son Dakika

Kazanlı'da 90 bin yavru deniz kaplumbağası, denizle buluşacak

MERSİN'de Kazanlı Sahili'ne gelen deniz kaplumbağaları (caretta caretta), yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakmaya başladı. Yaklaşık 1000 yuvanın yapılacağı sahilde, 50 gün sonra 90 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Türkiye'de caretta ceratta ve yeşil deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan, merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Sahili'nde yuvalama dönemi başladı. Gece karanlığında sahile çıkan kaplumbağalar, yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, bu yıl 90 bin yavrunun yumurtadan çıkarak, denizle buluşmasını beklediklerini söyledi.

Sahilin, nesli tükenme tehlikesi altına giren deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından olduğunu belirten Ergene, "Kazanlı Sahili deniz kaplumbağaları açısından çok anlamlı bir yer. Türkiye'de özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının en fazla yumurta bıraktığı alanlardan biri. Kazanlı'nın çok güzel bir kumsalı var. Kıymetini bilmemiz gereken kumuyla deniz kaplumbağasıyla en önemli alanlardan birini oluşturuyor. Tüm dünya Kazanlı Sahili'ne dikkat eder. Çünkü Akdeniz popülasyonunun yüzde 60'ı bu bölgede" dedi.

YUMURTA BIRAKMAYA BAŞLADILAR

Bölgede her yıl 1000'e yakın yuva yapıldığını kaydeden Ergene, "Yeşil deniz kaplumbağalarının yüzde 60'ı bu bölgeye yumurta bırakıyor. O nedenle çok önemli bir bölge. Bugün ilk yuvamızı tespit ettik. Çünkü deniz kaplumbağaları mayıs sonu, haziran başı gibi yumurta bırakmaya başlıyorlar. 2 ay sonra yavrular yumurtadan çıkıp denize kavuşacaklar. Her yuvada yaklaşık 100-150 yumurta oluyor. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı başarıyla denize ulaşabiliyor. Yani yaklaşık 90 bin yavru denizle buluşacak" diye konuştu.

Deniz kaplumbağaları açısından hassas döneme girildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergene, halka uyarılarda bulundu. Bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini belirten Ergene, şunları söyledi:

"Yuvaların önüne diktiğimiz tabelalara yaklaşmamaları, kafesleri kaldırmamaları, tabelaları almamaları gerekiyor. Bu bölgede ıslak bir zemin yaratmamaları gerekiyor. Kumsalda ateş yakmamaları, araç kullanmamaları ve özellikle kum almamalılar. Gerekli hassasiyetleri göstermeleri gerekiyor. Koronavirüs salgının nedeniyle deniz kaplumbağaları biraz rahat edecek gibi. Çünkü kumsallarda insan etkisi daha az olacak. İnsanoğlu için şansız bir yıl ama diğer canılar için şanslı yıl olacak."