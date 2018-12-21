Mersin Kendisini 'Savcı' Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
3 saat önce
Kendisini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandıMERSİN'de bir kişiyi kendisini savcı gibi tanıtarak, bir kadını da evlenme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Kendisini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
MERSİN'de bir kişiyi kendisini savcı gibi tanıtarak, bir kadını da evlenme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Piri Reis
Mahallesi'nde şüphe üzerine kimlik sordukları Ş.K. hakkında birden fazla şikayet olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, H.T. isimli bir kişiyi kendisini savcı olarak tanıtıp, 9 bin 200 dolar, evlenme vaadi ile kandırdığı M.K. isimli kadını da 7 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca ikinci el cep telefonu satan bir işyerinden telefon çaldığı iddiasıyla arandığı da belirlendi. Ş.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:55 Kaynak: DHA
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