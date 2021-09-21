Üye Girişi
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor - Son Dakika

Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor

21.09.2021 12:59
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor, System.String[]

Mersin kent merkezinde devrim niteliğinde ilk adım atıldı ve kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu.

Mersin kent merkezinde devrim niteliğinde ilk adım atıldı ve kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu. Kentin göbeğindeki Barış Mahallesi'nde, merkez Akdeniz Belediyesinin yoğun çabalarıyla Mersin'in 25 yıllık hayali olan kentsel dönüşüm başladı. TOKİ'nin yapacağı 415 konutun yanı sıra ticaret alanları, kültür merkezi, parkları, kreşleriyle yepyeni ve modern bir kentleşme, Mersin'in değişimi ve dönüşümünde mihenk taşı olacak.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Çay Mahallesinin ardından ikinci kentsel dönüşüm için Barış Mahallesi'ndeki 60-70 yıllık evlerin yıkımına başlandı. Yıkımda ilk kepçe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın katılımıyla iki katlı bir binaya vuruldu. 'Mersin'in kalbi' olarak nitelenen kentin göbeğinde yer alan Barış Mahallesi, bu atılımla tamamen yenilenerek modern bir yapıya kavuşacak. Mahallede oturan vatandaşlarla yüzde 87 anlaşma sağlanan ve 3,75 hektar alanı kapsayan bölge, değişimle birlikte kentin bir hayalinin daha gerçekleşmesini sağlayacak.

"Çok gururlu ve mutluyuz"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yıkım öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Şu an çok gururlu ve mutluyuz, çünkü bugün devrim niteliğinde bir olaya hep beraber şahitlik edeceğiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte Barış Mahallesinde büyük bir kentsel dönüşüme hep beraber imza atıyoruz. Aylardır uğraşıyoruz bu konuda ve bugün bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz; ilk günkü gibi de heyecanlıyım" dedi.

"Yılbaşından sonra temel atacağız"

Mersin'de 25 yıldır kentsel dönüşümlerin konuşulduğuna dikkat çeken Gültak, "Ama ilk kez biz seçildiğimiz andan itibaren başta Çay Mahallesi olmak üzere başlattık bu dönüşümleri. Çay Mahallesi'nde yıl sonuna doğru artık konutlar teslim edilecek. Burada ise arsa bazında yüzde 87 anlaştık. Şu an tapu devirlerinde de yüzde 62'lerdeyiz; 1-1,5 ay içinde toplam tapu devirlerini elde etmiş olacağız ve inşallah yılbaşından sonra da burada temel atma törenini de göreceğiz. Bu çok önemli, çünkü Barış Mahallesi Akdeniz'in göbeğindeki bir mahalle. Şehrin göbeği burası, çok eski, 100 yıllık bir mahalle ve evler de 60-70 yıllık. Hepsi miadını doldurmuş, Allah korusun bir sallandığımızda hepsi aşağı inecek evler ve burası yeniden yapılandırılıyor" diye konuştu.

"Akdeniz'de artık değişim başladı"

Barış Mahallesi'nde 415 konut olacağını dile getiren Gültak, "Buranın alanı 3,75 hektar. 6 ve 9 katlı binalarımız, 2+1 ve 3+1 evlerimiz olacak. 70 metrekareden 105 metrekareye kadar alanı olacak bu dairelerin. Anlaştığımız kişiler tapu devirlerini yaptılar ve kira bedelleri evleri teslim edilene kadar devam edecek. Bunun dışında para karşılığı anlaştığımız vatandaşlar tapu devirlerini yaptıkları andan itibaren de paraları hesaplarına yatmaya başladı. Ayrıca 45 dükkan, değişik yerlerde 5 tane de ticari merkezin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bunun dışında 300 metrekarelik bir kültür merkezi, 800 metrekarelik bir cami, çocuklarımız için kreş alanlarının yer aldığı yepyeni bir adadan bahsediyoruz. Şehir canlanıyor ve bu değişime herkes ayak uydurmak zorunda. Akdeniz'de artık değişim başladı. Umarım bu değişim tüm şehri kapsayacaktır. Yeni yaptığımız adada modern şehirciliğin her şeyi olacak. Yolların caddelerin rüzgar akımlarına ve mevsimsel duruma göre olduğunu, otopark sorununun olmadığını, peyzaj alanları, park alanları, çocukların rahatlıkla oynadığı sportif alanların olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir alan oluşacak burada. Bu da hem bu mahalleye hem Akdeniz'e marka değerinde bir artış sağlayacak. Ayrıca vatandaşlarımızın kentselleşmesi konusunda ve yaşadıkları yerlerdeki kimliğinin oturması, kendilerinde bir aidiyet hissetmeleri konusunda da çok önemli bir proje olduğuna inanıyorum. Artık Akdeniz'de kimse kendini ikinci sınıf vatandaş görmeyecek ve herkes oturduğu yerde en layık hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.

"Mersin dünyanın ilk 10 liman şehrinin arasına girmeye talip"

Bu dönüşümler ve ana aktarma konteyner limanının yapımıyla birlikte Mersin'in dünyanın ilk 10 liman şehrinin arasına girmeye talip olacağını vurgulayan Gültak, şöyle devam etti:

"Ama bizim bunu yapmamız için başta Büyükşehir ve Akdeniz belediye başkanları olarak biz başlattık, diğer belediye başkanlarının da bu radikal değişime ayak uydurması ve bu değişimi gerçekleştirmesi gerekir ki, biz belki de 15 yıl sonra dünyanın en büyük 10 liman şehrinden biri olma yolunda ilerleyelim. Bu, istihdam, yeni lojistik ve sanayi alanları demektir. Bu, Mersin ekonomisinin artması ve Mersin'de oturan tüm insanların bu zenginlikten faydalanması demektir. Aksi takdirde eğer bunu ıskalarsak, bu değişimi gerçekleştiremezsek 25 yıldır konuştuğumuz mevzuları herhalde 250 yıl daha konuşmaya devam ederiz; kuşaklar gelir geçer şehir yerinde sayar. Bu da şehre yapılacak en büyük hainlikten biridir. Mersin ve Akdeniz ile ilgili böyle hayallerimiz var. Barış Mahallesi de bunun ikinci adımı."

"Hedefimiz 2023 seçimlerinden önce tamamlamak"

Barış Mahallesi'nin ardından Mahmudiye ve Bahçe mahallelerinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin başlayacağı bilgini veren Gültak, "4-5 ay içinde de şu an çalışmalar hızla sürüyor Turgutreis Mahallemizde yine 400 konutun üzerinde bir konut alanını hayata geçireceğiz. Yapılan çalışmalar başta Akdeniz olmak üzere Mersin ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Gültak, Barış Mahallesi'ndeki hedefini de şöyle açıkladı:

"Buralar çok hisseli yerler. Biz bu insanlarla yüzde 87 anlaşma sağladık ama veraset, vergi gibi sorunlar var. Bir-iki ay içerisinde de tüm sorunlar bitecek ve tapu devirleri netleşmiş olacak. Yılbaşından sonra da tamamen yıkılarak yüklenici firmaya teslim edilecek ve o da hızlı bir şekilde başlayacak. Yüklenici firmanın sözleşmesi daha imzalanmadı ama benim hedefim 2023 seçimlerinden önce bitmesini sağlamak." - MERSİN

Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor

geri dönüşüm, Akdeniz, Mersin, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor 13:45 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Son Dakika Haberleri
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Şirinevler Meydanı'ndaki metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı çileden çıkardı Şirinevler Meydanı'ndaki metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı çileden çıkardı         
10:52
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement