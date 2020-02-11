Mersin kent merkezinde kar sevinci - Son Dakika

Meteorolojinin 4 günlük don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde köpük şeklinde görülen kar yağışı sevindirdi.



Uzun yıllar karın yağmadığı Akdeniz kenti Mersin'de, geçtiğimiz pazar gününden sora bugün yine köpük şeklinde kar görüldü. Kent merkezinde belirgin bir şekilde hissedilen kar yağışı, vatandaşları şaşırtmaya yetti. Meteorolojinin don uyarısı yaptığı kentte, hava sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşerken, görülen kar yağışı Mersinlileri sevindirdi. Vatandaşlar köpük şeklinde yağın karın tadını çıkarırken, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Kısa süren yağış kalıcı bir beyazlık oluşturmadı. - MERSİN