Mersin
kent protokolü bayramlaştı
Mersin il protokolü, Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda buluştu. Vali Ali İhsan Su
, Bu günlerde özellikle yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin gönüllerini alıp, onları da bayram sevincine ortak etmeliyiz dedi.
Kültür Merkezi'ndeki resepsiyona Vali Su'nun yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
, Akdeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, milletvekilleri, askeri erkan, STK
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Konukları salon girişinde karşılan Vali Su, yaptığı açıklamasında, Bayramlar bizim için çok özel ve güzel günler. Bir Ramazan boyunca vatandaşlarımız oruçlarını tuttular, ibadetlerini yaptılar. Bugün de hep birlikte bayramı idrak ediyoruz, bayram coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Bu günlerde özellikle yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin gönüllerini alıp, onları da bayram sevincine ortak etmeliyiz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise dini bayramların önemine vurgu yaparak, 1 ay İslam Alemi'nde Ramazan yaşandı. Vatandaşın kendi parasıyla kurulan iftar sofralarında vatandaşla iftar yapma imkanı buldum. Onlarla beraber olma, dertleşme, bir ekmeği bölüşme imkanı buldum. İşte bayramların bize hatırlattığı duygular bunlar. Birlik, beraberlik. paylaşım, bu duygular en yüksek noktalara erişti. Gelecek bayramların bugünlerden çok daha huzurlu, mutlu olmasını arzu ederim. Dualarım bu yönde diye konuştu.