MERSİN Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar - Son Dakika

MERSİN Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar

Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlarMERSİN'de Mezitli Belediyesinin desteğiyle Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi'nin hayata geçirdiği 'Kent İçi Tarım Projesi' kapsamında geçtiğimiz ay ekilen mısırlar büyüyor.

Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar

MERSİN'de Mezitli Belediyesinin desteğiyle Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi'nin hayata geçirdiği 'Kent İçi Tarım Projesi' kapsamında geçtiğimiz ay ekilen mısırlar büyüyor. Kısa sürede boy vermeye başlayan mısırlar adeta etrafını çeviren yüksek binalarla yarış halinde yükselmeye devam ediyor.

Kooperatif Başkanı Ayşe Gül Yılgör ve üyeleri, Yenimahalle'de ekilen mısırların otlarını temizledi ve toprağı havalandırma amacıyla çapalama yaptı. Yoğun sıcağa rağmen devam eden çapalama işlemine Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Enginar, salepten sonra kent içerisinde tarım yapma fikriyle mısır üretimine de başladıklarını ifade eden Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Kent içi tarımın ilk örneği olan mısır için bugün toprağı havalandırma ve çapalama işlemi gerçekleştirdik. Tarımın ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu bugün bir kez daha gördük. Güneşin altında büyük bir emek sarf ediliyor. Bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kooperatifi kurmadan önce tarıma son derece uzak bir yaşam sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Yılgör, "Bu güne kadar ben mısırı sadece koçanında biliyordum. İlk kez tarlasında ekim sürecinde elimize çapaları alarak emek veriyoruz. Bir taraftan heyecan verici ve çok güzel. Daha bir ay önce toprağa ektiğimiz mısırlar şimdi yeşermiş ve boy vermiş. Bu sürece tanık olmak, emek vermek son derece güzel. Enginarı öğrendim, salebi öğrendim, bu işin sonunda da mısır konusunda bir hayli bilgi sahibi olacağım. İlk hasadı aldıktan sonra tüm ayrıntıları görmüş olacağız. Tarımı yaşayarak tanıyoruz bu da çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kooperatif üyesi Şenol Çavuş ise açıklamasında, enginar ve salebin ardından kent içi tarım kapsamında mısır ektikleri bilgisini vererek, "Ekilirken emek vermek, büyüdüğünü görmek son derece haz verici bir olay. Sağ olsunlar, Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarımız son derece yardımcı oluyorlar. Verdikleri destekler nedeniyle çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye için tarımın hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Kadınlarımız her zaman olduğu gibi tarımsal alanda yakalanan başarıda da son derece önemli bir mesafe kat etti. Mezitli Kadın Kooperatifi'nin yaptığı çalışmaları titizlikle takip ediyorum ve elimden geldiğince de destek vermeye çalışıyorum. Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapması son derece önemlidir. Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla birbirine yakınlaştı. Biz de belediye olarak Kadın Üretici Pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mezitlili kadınlarımızın bu girişiminin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı. Enginar ekti, salep ekti, ürünleri topladı. Kısa süre sonra mısır hasadını da yaparak başarılarını herkese gösterecekler" dedi.

MERSİN Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar - Son Dakika

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