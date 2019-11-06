Son Dakika Haberleri: Mersin kıbrıs ilkokulu önüne yaya geçidi
Son Dakika Güncel Mersin kıbrıs ilkokulu önüne yaya geçidi

Mersin kıbrıs ilkokulu önüne yaya geçidi

6 saat önce

Kıbrıs İlkokulu önüne yaya geçidiMersin'in Anamur ilçesinde sık sık kaza meydana gelen Kıbrıs İlkokulu kavşağına yaya geçidi çizgileri çizildi.

Kıbrıs İlkokulu önüne yaya geçidi

Mersin'in Anamur ilçesinde sık sık kaza meydana gelen Kıbrıs İlkokulu kavşağına yaya geçidi çizgileri çizildi.

Anamur Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kazaların yoğun olarak meydana geldiği Kıbrıs İlkokulu kavşağına yaya geçidi çizgileri çizildi. Geçiş üstünlüğü karmaşasının yaşanması ile sürekli kazaların meydana geldiği kavşakta artık sürücüler daha dikkatli olmak zorunda olacak. Kıbrıs İlkokulu Müdürü Ayfer Koyuncu, artık öğrencilerin karşıdan karşıya geçmelerinin ve servislerine inip binmelerinin daha güvenli olacağını kaydetti. Koyuncu, Çocuklarımız yaya geçidi kullanmayı biliyorlar. Umarım sürücülerimizde buna hassasiyet gösterirler dedi.

'Kemerini tak, yoluna bak' adı altında bir projelerinin olduğunu kaydeden Koyuncu, öğrencilerin trafik eğitimlerini sürdürdüklerini kaydetti. Ellerinde dövizlerle çalışmaları destekleyen öğrenciler hep birlikte 'Kemerini tak, yoluna bak' diye bağırdı.

Mersin kıbrıs ilkokulu önüne yaya geçidi

Anamur, Mersin, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:08 Kaynak: DHA
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