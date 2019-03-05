Mersin - Kılıçdaroğlu Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım - 'Yörüklere, Dilimizi...
58 dakika önce
Mersin - Kılıçdaroğlu Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4) - 'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'(Tür: Yurt)
Mersin
- Kılıçdaroğlu
Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4) - 'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:02 Kaynak: DHA
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