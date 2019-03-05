Son Dakika Haberleri: Mersin - Kılıçdaroğlu Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım - 'Yörüklere, Dilimizi...

Mersin - Kılıçdaroğlu Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım - 'Yörüklere, Dilimizi...

58 dakika önce

Mersin - Kılıçdaroğlu Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4) - 'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'(Tür: Yurt)

Mersin - Kılıçdaroğlu Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4) - 'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Mersin, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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