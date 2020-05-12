MERSİN Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar - Son Dakika

MERSİN Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılarMERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeki motosiklet 2 şüpheli tarafından güvenlik kilidi kırılarak, 40 saniyede çalındı.

Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeki motosiklet 2 şüpheli tarafından güvenlik kilidi kırılarak, 40 saniyede çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İlçedeki Eski Ömerli Mahallesi'nde oturan Y.B., 33 PJ 301 plakalı motosikletini iş dönüşü evinin önüne park etti. Sabah, motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Y.B., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarıyla, iki şüphelinin güvenlik kilidini kırarak, motosikleti yaklaşık 40 saniye içinde çaldıkları belirlendi. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor