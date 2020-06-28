MERSİN Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına polis yetişti - Son Dakika

MERSİN Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına polis yetişti

Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına polis yetiştiMERSİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini kaybeden Bejna Uçar'ın imdadına motorize trafik ekibi yetişerek hayallerinin gerçekleşmesini sağladı.

Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına polis yetişti

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MERSİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini kaybeden Bejna Uçar'ın imdadına motorize trafik ekibi yetişerek hayallerinin gerçekleşmesini sağladı.

YKS Fakültesi'nde sınava girecek olan Bejna Uçar (19), ailesi ile birlikte sınav için geldiği Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi'nde kimliğinin olmadığını fark etti. Evde ailesi ile birlikte kimlikle çıkan genç kızın panik halini gören görevli polisler hemen harekete geçerek Bejna Uçar ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kimlik örneği alıp yeniden sınava yetiştirdi. Çıkışta kendisine yardımcı olan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü motorize ekipte görevli Özhan Eryılmaz'ı bulan Bejna Uçar, 28 dakika kala kimlik örneğinin çıkartılarak kendisini sınava yetiştirdiği için teşekkür etti. Uçar, sınav için geldiği kampuste kimliğini düşürdüğünü belirterek, "Çok kötü bir heyecandı. Sınava yarım saatten az, 28 dakika gibi bir süre kalmıştı. Panik halde, sınava giremeyeceğim diye düşündüm. Çok kötü oldum ama polis her şeyi bir anda çözdü bende sınava girdim" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:54 Kaynak: DHA

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