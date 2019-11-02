Son Dakika Haberleri: Mersin kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu
Son Dakika Güncel Mersin kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

Mersin kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

7 saat önce

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef olduMersin'in Bozyazı ilçesinde, kıyıya vuran balon balıklarını yiyen çok sayıda kedi telef oldu.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kıyıya vuran balon balıklarını yiyen çok sayıda kedi telef oldu.

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen göçmen türlerden balon balıklarının ölüsü de tehdit oluşturmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesine bağlı Kaledran Mahallesi'ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan koparan balon balığı, şimdi de etini yiyen kedilerin ölümüne neden oldu.

Olayı, kedilere yiyecek veren Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç fark etti. Kusanların kendilerini kurtardığını kaydeden Ortaç, etkilenen diğer kedilere de ilaç tedavisiyle müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3'ü yavru, 5 kedinin telef olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ortaç, hayvanların yedikleri balon balıklarından zehirlendiğini söyledi. Gördükleri karşısında oldukça etkilendiğini ifade eden balıkçılara da seslenen Ortaç, Onlar bizim can dostlarımız. Balon balığının çöpe atılması hem çevre hem de hayvanlar için tehlikelidir. Bu nedenle balıkçılar bu konuda duyarlı olsun dedi.

Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Mersin kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
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