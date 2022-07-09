Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Mersin 'deki Kızkalesi 'ne gelen yerli ve yabancı turistler, denizin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

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