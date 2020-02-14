Mersin kktc 3'ncü cumhurbaşkanı derviş eroğlu erdemli'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin kktc 3'ncü cumhurbaşkanı derviş eroğlu erdemli'de - Son Dakika

Mersin kktc 3'ncü cumhurbaşkanı derviş eroğlu erdemli'de

6 saat önce

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'deKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdemli Belediyesinin yaptığı Kıbrıs Şehitlik parkı ve Kızkalesi ziyareti için Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdemli Belediyesinin yaptığı Kıbrıs Şehitlik parkı ve Kızkalesi ziyareti için Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Beraberinde KKTC. Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte Erdemli'ye gelen KKTC. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ilçenin girişinde Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan karşıladı. Eroğlu, önce Kıbrıs Şehitlik parkı hakkında Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'dan bilgi aldı. Kıbrıs Şehitlik Parkı anıtı önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra İlçeye bağlı Kızkalesi'ne giderek incelemelerde bulunanı Derviş Eroğlu, Burada Kızkalesi tarihi ve yapımı ile ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, ' Erdemli çok güzel bir ilçe. Çok düzel doğa ve tarihi yerleri var. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Hepinize teşekkür ederim' dedi.

Mersin kktc 3'ncü cumhurbaşkanı derviş eroğlu erdemli'de

Derviş Eroğlu, Erdemli, Mersin, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:22:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin kktc 3'ncü cumhurbaşkanı derviş eroğlu erdemli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]