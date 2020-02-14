MERSİN KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de - Son Dakika

MERSİN KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de

6 saat önce

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdemli Belediyesinin yaptığı Kıbrıs Şehitlik parkı ve Kızkalesi ziyareti için Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

MERSİN KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de, System.String[]

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdemli Belediyesinin yaptığı Kıbrıs Şehitlik parkı ve Kızkalesi ziyareti için Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Beraberinde KKTC. Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte Erdemli'ye gelen KKTC. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ilçenin girişinde Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan karşıladı. Eroğlu, önce Kıbrıs Şehitlik parkı hakkında Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'dan bilgi aldı. Kıbrıs Şehitlik Parkı anıtı önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra İlçeye bağlı Kızkalesi'ne giderek incelemelerde bulunanı Derviş Eroğlu, Burada Kızkalesi tarihi ve yapımı ile ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, ' Erdemli çok güzel bir ilçe. Çok düzel doğa ve tarihi yerleri var. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Hepinize teşekkür ederim' dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
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