Mersin kktc sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu belirlendi - Son Dakika
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Mersin kktc sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu belirlendi

6 saat önce

KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu belirlendiKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cesedin, Mersin'de 11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan Oktay Avcı'ya ait olduğu bildirildi.

KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu belirlendi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cesedin, Mersin'de 11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan Oktay Avcı'ya ait olduğu bildirildi.

Tarsus ilçesinde mahalle bekçilerinden Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın balık tutmak için açıldıkları kayık battı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışma sonucu 16 Ocak'ta Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.

CESEDİ SAHİLE VURMUŞTU

Arama çalışmaları sürerken, 12 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yenierenköy tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş erkek cesedi görüldü. Cesedin Oktay Avcı'ya ait olabileceğini düşünen ekipler, ailesine haber verdi. Bölgeye giden aile, cesedin Oktay Avcı'ya ait olduğunu belirtirken, ekipler ise kesin sonucun DNA testinden sonra belli olacağını açıklamıştı.

Yapılan DNA testinden cesedin bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi. Oktay Avcı'nın cesedi ailesine teslim edildikten sonra Türkiye'ye getirelerek Tarsus'ta toprağa verilecek.

Mersin kktc sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu belirlendi

Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
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