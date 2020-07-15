MERSİN KÖPEĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ, ARKASINA BAKMADAN KAÇTI - Son Dakika

MERSİN KÖPEĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ, ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

MERSİN'de yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kaçarken, çevrede bulunan diğer köpekler ise yerde yatan köpeğin başında bekledi.

MERSİN'de yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kaçarken, çevrede bulunan diğer köpekler ise yerde yatan köpeğin başında bekledi. Site sakinleri köpeğe çarpan sürücünün bulunmasını isterken, yolda da önlem alınmasını talep etti.

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Olay, 3 Temmuz Cuma günü merkez Yenişehir ilçesi 23'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine bir otomobil çarpıp, kaçtı. Yakındaki bir sitenin sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek, kurtarılmadı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıdında, hızla ilerleyen otomobilin köpeğe çarptığı ve sürücüsünün kaçtığı, ardından da metrelerce sürüklenen köpeğin başında diğer köpeklerin beklediği görüldü. Başka bir güvenlik kamerasına ise yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobilin çarptığı, ayağı kırılan köpeğin ise can havliyle sekerek kaçtığı yansıdı.

SİTE SAKİNLERİ ÖNLEM İSTİYOR

Çevrede bulunan site sakinleri ise sürücülerin aşırı hız yaptığı yolda önlem alınmasını istedi. Site sakini Uğur Deliktaş, "Araç sürücüleri akşamları buradan süratli bir şekilde geçerek hayvanları zor durumda bırakıyorlar. Burada bir kaç gün önce bir canımızı daha kaybettik. İnsanlar çok duygusuz ve duyarsız davranıyor. Bir cana çarpıyorlar arkalarına bile bakmadan gidiyorlar. Buraya sürücülerin yavaşlaması amacıyla kasis yapılması için dilekçe verdik. Yetkililerden buraya el atmalarını istiyoruz" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN KÖPEĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ, ARKASINA BAKMADAN KAÇTI - Son Dakika
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02:11
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00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
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