MERSİN Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısı - Son Dakika

MERSİN Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısı

12 dakika önce

Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısıMERSİN'de Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir çalışma başlattı.

Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısı

MERSİN'de Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir çalışma başlattı. Başkan Kılınç, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklara üzerinde 'Evde kal Anamur' yazılı balonlar astırdı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüs salgınının ardından Anamur'un Muşurup Sanat Sokağı 'Evde kal Anamur' yazılı balonlarla donatıldı. Koronavirüs salgını ve riksli grubun sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışmalara katılan Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "İnsanlarımızın en az sokağa çıkma noktasında her türlü ikna yolunu denemekteyiz" dedi.

Sokağa çıkma oranını düşürmek amacıyla farkındalık çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Kılınç, şöyle konuştu: "Bir insanın 625 kişiye kadar bulaştırabileceği noktasında düşündüğümüz vakit, çok vahim bir tablo ortaya çıkmakta. Biz de bu noktada nasıl insanlarımızı, sokağa çıkmadan bu işi, bu sıkıntılı süreci geçiririz noktasında bir farkındalık oluşturalım, değişik bir şey yapalım diyerek sokaklarımızda balon asarak, 'Evde kal' sloganıyla, insanlarımızı buna teşvik etmeye çalışıyoruz ve insanlarımız, büyük çoğunlukla uymaktalar ama yine de geriye kalan insanlarımızın bu konuda işlerini en kısa zamanda görüp, evde kalıp kendilerini, sosyal izolasyon dedikleri hadiseye uymaları gerektiğine inanıyorum."

MERSİN Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısı

Hidayet Kılınç, Koronavirüs, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:35 Kaynak: DHA

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