MERSİN Koronavirüs vakası olmayan Anamur'da çilek ve muz üretimine devam - Son Dakika

Koronavirüs vakası olmayan Anamur'da çilek ve muz üretimine devam

MERSİN'de yılda yaklaşık 500 bin ton muz ve 300 bin ton çileğin üretildiği Anamur ilçesinde Kaymakam İsmail Gültekin, ilçede koronavirüs vakası bulunmadığına dikkat çekerek, çilek ve muz üretimine devam edileceğini söyledi.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, daire amirlerinin de katılımıyla makamında basın toplantısı düzenledi. İlçede herhangi bir koronavirüs vakasının bulunmadığına dikkat çeken Gültekin, vaka olma ihtimaline karşı üst düzey tedbirler aldıklarını vurguladı. Gültekin, "Yılda yaklaşık 500 bin ton muz ve 300 bin ton çileğin üretildiği ilçemizde çilek ve muz üretimine devam edeceğiz ama hastalıkla ilgili tedbirlerimizi de alacağız" dedi. Anamur'a dışarıdan gelen yazlıkçıların durumu hakkında da bilgi veren Gültekin, şunları söyledi:

'Gerek emniyet birimlerimiz, gerekse jandarma bürümlerimiz, tüm ilçedeki yazlıkları kontrol ediyorlar, ettiler. Şu an ilçemize kaç kişinin geldiğini, hangi evde yaşadığını biliyoruz. Jandarma bölgesinde ve emniyet bölgesinde farklı farklı kalanlar var ama yazlıklarda şu an itibarı ile 2 bin 300 civarında vatandaşımız kalıyor. Bunlardan 14 günlük karantina süresini tamamlamayan emniyet bölgesinde 29 kişi kaldı, jandarma bölgesinde de yaklaşık bir 15 kişi kaldı. İkisini topladığımızda 50'ye yakın, 14 günlük karantina süresini tamamlamamış vatandaşımız var. Bu vatandaşımızın da günlük kontrolleri yapılıyor. Gördüğünüz her yazlık için gelmiş kişiyi lütfen potansiyel hastalık taşıyabilecek kişi olarak algılamayalalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Anamur KYK yurduna yerleştirilen 135 kişinin ise durumunu normal ve vakaya rastlanmadı."

Kaymakam Gültekin, sosyal yardımlar kapsamında 5 bin aileye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.