Mersin, koronavirüste 'kırmızı alarm' veriyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışını yüzde 50 olarak açıkladığı Mersin'de yoğunluk haritası 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge büründü. Kentte yaşayanlar herkesin kurallara uymasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının en fazla olduğu 5 ilden biri olarak açıkladığı Mersin'de artışlar Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Harita son iki haftada kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge büründü. Özellikle kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Erdemli ilçeleri yüksek risk altında. Diğer ilçeler de yine harita kırmızıya dönüyor.