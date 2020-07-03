MERSİN Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım - Son Dakika

MERSİN Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım

Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalımKORONAVİRÜSE yakalanan ve hastalığı yenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib (27), tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda...

Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım

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KORONAVİRÜSE yakalanan ve hastalığı yenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib (27), tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib'in koronavirüs testi pozitif çıkınca 26 Nisan günü Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedaviye alındı. Al-Khatib, sosyal medya hesabından "Kaderimiz bu bereketli ayda hastanede itikaf etmekmiş. Koronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" mesajını paylaştı. Al-Khatib 5 günlük tedavinin ardından eve gönderilerek 15 gün karantinaya girdi. Karantina süresi tamamlanan Al-Khatib sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.

'SALGIN HALA BİTMEDİ'

Yeniden hastanede görevinin başında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Al-Khatib, "Tedavi sürecimi atlattıktan sonra görevimin başına döndüm. Hem hastalığı atlattığım hem de görevimin başına döndüğüm için çok mutluyum. Fakat, salgın hala bitmedi. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirlere uyarsak virus tehdidini ortadan kaldırırız" dedi.

'MÜMKÜN OLDUKÇA EVDE KALMALIYIZ'

Khatib'in mesai arkadaşı Önder Önal (30) ise Khatib'in ardından kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını ancak hastalığı semptomsuz geçirdiğini kaydetti. Önal, "Genç- yaşlı demeden herkes hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralarına dikkat etmeli. Mümkün oldukça evde kalmalıyız. Yaz tatili geldi, herkes çok rahatladı. Henüz rahatlamak için çok erken" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi, Koronavirüs, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım - Son Dakika

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