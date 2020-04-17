MERSİN Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu oldu

MERSİN'de Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyaliz hemşiresi olarak görev yapan Özlem Çınar (38), koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyaliz hemşiresi olarak çalışan Özlem Çınar, koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Görev yaptığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 günlük zorlu tedaviyle sağlığına kavuşan Çınar'ın, son testi negatif çıktı. Taburcu edilen Çınar'ı mesai arkadaşları alkışlarla uğurladı. Gözyaşlarını tutamayan Çınar, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık" dedi.