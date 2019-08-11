Son Dakika Haberleri: MERSİN KURBAN KESERKEN ELİNİ KESTİ
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN KURBAN KESERKEN ELİNİ KESTİ

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan Yusuf Bulden'in (56) eline 10 dikiş atıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan Yusuf Bulden'in (56) eline 10 dikiş atıldı.
Tarsus'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü Yusuf Bulden, kurbanlık koyunu kesmek isterken, yanlışlıkla elini kesti. Aile bireyleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilen Bulden'in eline, acil serviste 10 dikiş atıldı. Ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bulden, "Kurban kesmek isterken elimi kestim. Yılda 1 kez olduğu için böyle kazalar başımıza gelebiliyor. Acemilik mi, ustalık mı? Başa gelen çekilir" dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı
İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 18:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN KURBAN KESERKEN ELİNİ KESTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]