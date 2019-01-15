Son Dakika Haberleri: Mersin Limanı Açıklarında 'Marde' İsimli Ticari Gemi Fırtınadan Dolayı Karaya Oturdu.

Mersin Limanı Açıklarında 'Marde' İsimli Ticari Gemi Fırtınadan Dolayı Karaya Oturdu.

52 dakika önce

IHAAW171301-ASA/15-01-2019- Mersin Limanı açıklarında 'MARDE' isimli ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu.

Mersin Limanı Açıklarında 'Marde' İsimli Ticari Gemi Fırtınadan Dolayı Karaya Oturdu., System.String[]
IHAAW171301-ASA/15-01-2019

- Mersin Limanı açıklarında 'MARDE' isimli ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu. 15.01.2019 17: 13: 01 TSI
NNNN - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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