Mersin Limanı Açıklarında 'Marde' İsimli Ticari Gemi Fırtınadan Dolayı Karaya Oturdu.
52 dakika önce
IHAAW171301-ASA/15-01-2019- Mersin Limanı açıklarında 'MARDE' isimli ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu.
IHAAW171301-ASA/15-01-2019
- Mersin
Limanı açıklarında 'MARDE' isimli ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu. 15.01.2019 17: 13: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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