Son Dakika Haberleri: Mersin Limanı Açıklarında Ticari Gemi Fırtınadan Dolayı Karaya Oturdu

Mersin Limanı Açıklarında Ticari Gemi Fırtınadan Dolayı Karaya Oturdu

1 saat önce

Mersin'de ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu Bir süredir haciz işlemi uygulandığından dolayı Mersin Limanı açıklarında bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturduMERSİN - Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı...

Mersin'de ticari gemi fırtınadan dolayı karaya oturdu
Bir süredir haciz işlemi uygulandığından dolayı Mersin Limanı açıklarında bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu

MERSİN - Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu.
Mersin kent merkezinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, sahildeki ticari bir geminin de sürüklenerek karaya oturmasına neden oldu.
Bir süre önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı.
Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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