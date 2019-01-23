Son Dakika Haberleri: Mersin Limanı'nda 13 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda 13 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gemide 13 milyon lira değerinde, 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda 13 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gemide 13 milyon lira değerinde, 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube ekipleri tarafından Bakanlık sistemleri üzerinde yapılan analizde, Mersin Limanı'na gelen gemi, sigara kaçakçılığı açısından şüpheli değerlendirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında da konteynerlerde şüpheli yük bulunduğu belirlendi. Konteynerler limanda tahliye edildi. Konteynerlerde yapılan aramada, 13 milyon lira değerinde, 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görevlilere konteynerler içerisindeki eşyanın araba camı olduğunu ifade eden yük sahiplerinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:33:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Limanı'nda 13 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]