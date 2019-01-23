Mersin Limanı'nda 13 Milyon Liralık Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 13 milyon lira değerinde 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 13 milyon lira değerinde 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube ekiplerince sistem üzerinde yapılan analizde Mersin Limanı'na gelen bir konteyner sigara kaçakçılığı açısından şüpheli olarak değerlendirildi. Detaylı kontrol amacıyla Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bilgi verildi. Öte yandan istihbarat ekibi tarafından yapılan çalışmada Mersin Limanı'nda sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan saha çalışmasında Operasyon Şube tarafından tespit edilen konteynerlerin şüpheli yük taşıdığı doğrulandı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce bahse konu konteynerler takibe alındı. Mersin Limanı'nda tahliye edilen konteynerler içerisindeki eşyaların araba camı olarak kayıtlı olduğu görüldü. Gümrük mevzuatı gereğince bahse konu eşyanın geçici depolama süresi olan 45 günlük sürenin sona ermesi ve eşya sahibince de herhangi bir işlemde bulunulmaması neticesinde eşya tasfiyelik hale geldi. Tasfiye sürecinde ise eşya sahibi dilekçe verip, cezayı ödeyerek işlemlere devam etmek istediğini bildirdi ve konteynerler içerisindeki eşyayı yine araba camı olarak beyan etti. Bunun üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Konteynerlerde tespit edilen 1 milyon 279 bin paket sigaraya el konuldu. El konulan sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu belirlendi. Konu ile ilgili eşya sahipleri gözaltına alınarak, adli süreç başlatıldı. - ANKARA

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