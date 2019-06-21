Son Dakika Haberleri: Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

21 dakika önce

Mersin Limanı'ndaki bir tırda, 7'si çocuk 20 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Mersin Limanı'ndaki bir tırda, 7'si çocuk 20 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limana gelen bir tırın şoförünün hal ve hareketlerinden şüphelendi.
Tırı durduran ekipler, aracın dorsesinde yaptığı aramada straforların arkasına gizlenmiş 7'si çocuk 20 düzensiz göçmenle karşılaştı.
Kayseri'den karayoluyla Mersin'e gelen, buradan da Kıbrıs'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresine sevk edildi.
Tır şoförü ise gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderildi.
Ekipler, detaylı inceleme sonunda dorseye özel bir klima yapıldığı, bu düzenekle de içerinin serin tutulduğunu tespit etti.
Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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