Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

20.10.2020 21:41

Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynıra narkotik polisleri baskın yaptı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Cumhuriyet, Brezilya, Kokain, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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