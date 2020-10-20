Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
20.10.2020 21:41
Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynıra narkotik polisleri baskın yaptı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi