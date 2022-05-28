Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

28.05.2022 15:41
Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, oto yedek parçası kolilerin arasında piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, oto yedek parçası kolilerin arasında piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Mersin Limanı'na yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten bir firmaya gönderildiği tespit edilen konteynerde arama yapıldı.

Yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerde, narkotik köpeği 'Mila' marifetiyle yapılan aramalarda, valizler içerisinde toplam 5 paket halinde vakumlu poşetlere yerleştirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan, 5 kilo 800 gram uyuşturucu Skunk maddesi ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliğinin yanı sıra, beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olduğu ve ölüme yol açtığı belirtildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika


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