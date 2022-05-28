Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi

28.05.2022 11:09

MERSİN Limanı'nda, narkotik polisince konteynerde yapılan aramada; oto yedek parçası kolilerinin içine gizlenen, piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

MERSİN Limanı'nda, narkotik polisince konteynerde yapılan aramada; oto yedek parçası kolilerinin içine gizlenen, piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Mersin Limanı'na yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten firmaya gönderildiği tespit edilen konteyner, şüphe üzerine açıldı. Yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerde, narkotik köpeği 'Mila' ile yapılan aramada; valizler içine gizlenen, 5 paket halinde vakumlu poşetler içinde ve piyasa değeri 750 bin TL olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ve cinsel içerikli malzemelere de el koyuldu. Uyuşturucu ile ilgili inceleme devam ediyor.


Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
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