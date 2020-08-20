Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi - Son Dakika

Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) sahada görev yapan araçlar, hız ihlaline karşı elektronik sistem ile takip ediliyor.

Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi, System.String[]

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) sahada görev yapan araçlar, hız ihlaline karşı elektronik sistem ile takip ediliyor.

MIP Panorama dergisinde yer alan bilgilere göre, Mersin Limanı, Türk liman sektöründeki ilklerine bir yenisini daha ekleyerek, 'elektronik takip hız denetimi' sistemini uygulamaya koydu. Mersin'deki kurum ve kuruluşlar arasında da bir ilk olan 'elektronik takip hız denetimi', MIP Güvenlik Müdürlüğünün gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından başladı. Yeni sistem, liman sahasındaki hız ihlalini önleyerek trafik akışını daha emniyetli hale getirdi.

Testlere ocak ayında başlandı

Aşama aşama gerçekleştirilen elektronik takip hız denetimi çalışmalarında önce, liman içerisinde çeşitli sahalarda hız limitine uymayan araçlar tespit edildi, ardından trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve olası kazalar ile yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla 'hız tespit/kontrol sistemi'nin kurulumu tamamlandı. 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren test maksadıyla araç fotoğrafı ve plaka bilgisi ile birlikte araçların hız bilgileri veri tabanına kayıt edilmeye başlandı ve yaklaşık 2 ay boyunca sistemin tüm kontrolleri tamamlanarak devreye girmesi sağlandı. Liman içerisinde yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda Liman Mülki İdare Amiri ile MIP Genel Müdürünün aldığı karar sonunda tüm araçlar için hız limiti 30 km olarak belirlendi. Yapılan çalışmalar sonunda; 'elektronik hız denetim sistemi'ne giriş-çıkış yapan, ocak aynıda 165 bin 569 aracın yüzde 5.82'si, şubat ayında ise 216 bin 371 aracın yüzde 5.72'sinin, 30 km üzeri hız yapması üzerine sistem tarafından kayıt altına alındı. 5 Mart tarihinde limanı kullanan tüm paydaşlara sistem hakkında bilgilendirmeye yönelik olarak yaklaşık 120 bin kısa mesaj (SMS) gönderildi. Ayrıca bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürler 6 Mart tarihinden itibaren kapılardan giriş yapan tüm araçlara dağıtıldı.

Hız ihlalini aşan araçlara yaptırım uygulanıyor

Tüm testlerin başarı ile tamamlanmasından sonra 'hız ihlal sistemi' kontrolleri 9 Mart 2020 tarihi itibariyle tam kapasite başlatıldı. Bu tarihten itibaren MIP Güvenlik Müdürlüğü tarafından hız limitini aşan tüm araçların plaka ve fotoğrafları da kayıt altına alınmaya başlandı. Liman Güvenlik Komisyonunun kararına istinaden hız sınırını aşan araçlara, birinci kural ihlalinde firmalarına uyarı yazısı gönderilmesine, ikinci İhlalde kartlarına Liman Mülki İdari Amirliği tarafından 1 hafta bloke konulmasına, üçüncü ihlalde kartlarına 1 ay bloke konulmasına ve dördüncü ihlalde ise kartlarına Liman Mülki İdari Amirliği tarafından 3 ay bloke konulması uygulamasına geçildi. İdari yaptırım uygulanmasına başlanan tarihten (9 Mart) itibaren caydırıcılığın sağlandığı ve hız sınırını aşan araçların sayısında çok büyük ölçüde (yüzde 91 oranında) azalma olduğu tespit edildi. 9 Mart'tan önce hız ihlali yapan araçların ortalama sayısı bin 469 iken, bu tarihten sonraki haftada hız ihlali yapan araçların ortalama sayısı 134'e düştü. Hız ihlali yapan araç sayısının ise yüzde 91 oranında gerilediği görüldü. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Bodrum yine bildiğiniz gibi! Yollar dereye, duvarlar şelaleye döndü TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 21:21:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei