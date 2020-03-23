Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri

6 saat önce

MERSİN'de, Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri, System.String[]

MERSİN'de, Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde bir dizi önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında, şirket binalarının ziyaretçilere kapatıldığı öğrenilirken, bazı çalışanların evden çalışmaya başladığı açıklandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, terminal operasyonlarımızın devamlılığı, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin alınarak, verilen hizmetlerin olağan şekilde devam ettiğini bildirmek isteriz. Bu doğrultuda, tüm liman paydaşlarının sağlığı göz önünde tutularak, tüm misafirlerin şirket binalarımıza ziyaretlerinin kabulü bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Limanımızda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir. Operasyon, dokümantasyona ilişkin talepleriniz ve ilgili tüm konularda, halihazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz 'Canlı Destek' uygulamamız ile mail adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir."


Çin Halk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]