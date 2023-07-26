Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerin içerisinde 11 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerin içerisinde 11 kilogram uyuşturucu bulundu

26.07.2023 10:19

Güney Amerika ülkelerinden uyuşturucu getirildiği yönünde bilgi toplayan ekipler, Mersin Limanı'ndaki muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu buldu. 11 kilogram kokaine el konulurken şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri şimdi paketlerden sorumlu şüphelileri arıyor.

X-RAY'DEN GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ekvator'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.

10 PAKET UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerin içerisinde 11 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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