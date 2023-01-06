İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mısır 'dan gelen Malta bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, patates yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Anka' ve 'Miror' ile arama yaptı. Konteynerin soğutma bölümünü açan ekipler, paketler halinde 45 kilogram kokain ele geçirdi.

MERSİN Limanı'nda, Malta bandralı geminin patates yüklü konteynerinde polis ekiplerince 'Anka' ve 'Miror' ile yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MERSİN LİMANI'NDA, PATATES YÜKLÜ GEMİDE 45 KİLO 'KOKAİN' ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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