Mersin Limanı'nın günlük konteyner hacmi 7 bin 940 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mersin Limanı'nın günlük konteyner hacmi 7 bin 940 - Son Dakika Ekonomi

Mersin Limanı'nın günlük konteyner hacmi 7 bin 940

6 saat önce

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), günlük 7 bin 940 TEU konteyner iç hacmine ulaştı.

Mersin Limanı'nın günlük konteyner hacmi 7 bin 940, System.String[]

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), günlük 7 bin 940 TEU konteyner iç hacmine ulaştı.

MIP'ten yapılan açıklamaya göre, limanda bu yılın 11 ayındaki TEU konteyner iç hacmi ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artarak 1 milyon 769 bini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yapılan yatırımlar sayesinde limanın operasyon kabiliyetinin geliştiğini belirtti.

Artan gemi boylarına yönelik kesintisiz hizmet verebilmek için kapıların yapılandırıldığını aktaran Daele, bunun yanı sıra ekipman yatırımları, genişleme projeleri ve operasyonun ihtiyacına paralel olarak iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Van Daele, limanın günlük konteyner iç hacminin 7 bin 940 TEU olduğunu ve paydaşların desteğiyle yatırımların süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki tüm liman kullanıcıları ile hinterlandımızın beklentilerini karşılayabilmek için yarım milyar dolar yatırım planladık. Kaliteyi ön planda tutan hizmet anlayışıyla, dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Bu arada, 1 TEU 20 feet'lik konteynere eş değer olup 34 metreküplük bir hacmi ifade ediyor.

Mersin, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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